FOTOD | Monaco prints Albert ja printsess Charlene ilmusid avalikkuse ette ebaharilikus koosseisus

Prints Albertil ja Charlene’il on kaksikud: Gabriella ja Jacques. Kuigi Gabrielle sündis enne venda, siis Monaco vürstimaja traditsiooni kohaselt pärib Jacques krooni oma isa järgi, kuna ta on poeg.

Albert teatas hiljuti ajakirjale People antud intervjuus, et soovib oma lastele tasapisi kuninglikke esindajakohustusi tutvustada. Oma lapsi aga liiga palju isa kaamerate ette tuua ei taha. „Püüame neile võimalikult lihtsalt selgitada, mida kuninglikud kohustused kaasa toovad. Me ei käi üksikasjalikult läbi kõike, mida neilt oodatakse. Me ei taha neile liiga palju tähelepanu pöörata. Me läheme samm-sammult, et muuta see nende jaoks eriliseks,“ kommenteeris Albert.