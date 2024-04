Eurovisioni finaali ootavad ees muutused: riikide esinemisjärjekorras on suurem sõnaõigus produtsentidel

Täna teatasid Eurovisioni korraldajad, et lauluvõistluse finaali korralduses on tehtud muudatused. Täpsemini on muudetud seda, kuidas suures finaalis võistlevate lugude järjekord selgub. Riigid saavad loosida endale kas finaali esimeses või teises pooles esinemise ning nüüd ka valiku, mille järgi valivad produtsendid lugudele sobiva esinemisnumbri.