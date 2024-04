Alustab uus tõsielusaade! Esimene osaline on tuntud skandaalsest „Vallalisest kaunitarist“

Tõsielusaate „Teine võimalus“ formaat pakub teise võimaluse armastuse leidmiseks inimestele, kes on varem juba Eesti tõsielusarjas osalenud, kuid kes ei ole veel partnerit leidnud. Saate fookus on kolmel mehel, keda Eesti tõsielusarjade fännid juba teavad hitt-saatest „Vallaline kaunitar“.

Esimene teist võimalust otsiv noormees on Henri. Henri on 32-aastane Pärnumaa mees, kes on nüüd sisse seadnud end Tallinnasse. Tema sõnul kuulub tema süda muusikale ning tele- ja filmimaailmale, kuid tunneb, et keegi on veel tema elust puudu.