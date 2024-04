Piia Osula oma esimesest vahetusest abipolitseinikuna: muud ei olnudki kui ainult purjus juhtide teated

Abipolitseinikutöös on Osulal olnud väga palju põnevaid hetki, mis on kätte näidanud ühiskonna valupunktid. „Mind on üllatanud need mastaabid. Kui ma oma esimest vahetust tegin, siis muud ei olnudki kui ainult purjus juhtide teated, see kohutas isegi ära,“ ütleb ta.

Osula meenutab, et ühel ööl otsis ta koos abipolitseinikega vanameest, kelle kohta oli teada, et ta on depressioonis ja võib endale liiga teha. „Ja see, millise pühendumisega need inimesed öösel külmakraadidega alla ei andnud, millist tehnikat kasutati, see oli väga julgustav. Need inimesed teevad oma tööd südamega,“ nendib Osula, et ta on väga uhke, et saab olla osa kogu sellest tiimist.