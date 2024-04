VICTORIA BECKHAM 50 | Vürtsitüdrukust moelooja tähistab suurejoonelist sünnipäeva ja on tuleviku üle elevil: see on alles algus

Ärinaine ja ansamblist Spice Girls tuntud Victoria Beckham tegi eile südamliku postituse sotsiaalmeediasse, kus reflekteeris enda eluaastaid ja valmistus saama 50-aastaseks. Ta kirjeldas oma postituses, et astub 50. eluaastasse muidugi kontsades. „Olen nii uskumatult õnnistatud, et jõudsin selle verstapostini. Õnnistatud, aga tunnen, et olen palju saavutanud ja olen rahul endaga. Mitte ainult selle üle, kus ma naisena olen, vaid ka sellest, kui kaugele mu moe- ja ilubrändid on jõudnud,“ sõnas Victoria ja lisas, et tema ambitsiooniks on olnud see, et panna naisi tundma end oma parima versioonina.