Saagimi Wiki lehelt tuli välja ta minevikust teadmata fakt: oh my god, ma ei teadnudki, et see seal kirjas on

Sinu Wikipedias on üks parimaid lauseid, mida ma Eesti Wikipediast lugenud: „Ta saavutas esikoha vabariiklikul umbrohu kitkumise võistlusel.“ Millal sa viimati umbrohtu kitkusid? See tegevus ei tundu üldse Anu Saagimi brändiga kokku minevat.

(Naerab – toim). Oh my god, issand, ma ei teadnudki, et see seal kirjas on. Jah, malevas pidi umbrohtu kitkuma. Olin kõva kitkuja ja revolutsionäär. Meile ei tahetud korralikult maksta, õhutasin teisi ülestõusule ja mind ähvardati rühmast välja visata. Päriselt ka.