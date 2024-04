Lapseootel kaasa oli olulisem! Eurovisioni eelpeolt puudus üks 5MIINUSE liige

14. aprillil Stockholmis toimunud The Nordic Eurovision Party’l esinesid Eestit maikuus Malmös esindavad 5MIINUST ja Puuluup. „Aitäh, et selle video üles laadisite! Tundub, et üks neist on puudu? Lancelot?“ kirjutab üks jälgija muusikute esinemisest tehtud video juurde Youtube’is. „Jah, teda polnud, ma ei tea põhjust,“ vastab video üles laadinud eurofänn.