Soe soovitus tõi kaasa kirjade laviini! Kethi Uibomäe teleintervjuu ummistas tema karjäärinõustaja meilikasti

„Telehommikusse“ oli Kethi saatejuht Romi Hasa sõnul kutsutud seetõttu, et töökas naine on päriselt avatud erinevatele pakkumistele ning tema jaoks on laheda töö leidmine hetkel aktuaalne. „Me võime niimoodi öelda küll, kuigi mul on ka siin majas üks töökoht olemas, aga sellise Figaro siin, Figaro seal graafikuga,“ sõnas Kethi oma sissejuhatuse peale.