Mullu oktoobri alguses Anne & Stiili konverentsil tunnistas bravuuritar Anu Saagim, et Brigitte Susanne Hundiga enam ei sõbrusta. Nüüd aga tundub, et naiste omavaheline läbisaamine on jõudnud sinnamaani, et koos käidi ühel üritusel ning poseeriti naeratades teineteise kõrval.