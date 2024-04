Harry lõikas viimased sidemed Ühendkuningriigiga läbi? Prints muutis ametlikult oma peamist elukohariiki

Veidi pärast seda, kui Sussexi hertsog ja hertsoginna olid teada andnud, et nad enam kuninglikke kohustusi Ühendkuningriigis ei täida ja asuvad elama üle ookeani Põhja-Ameerika mandrile, kinnitas Harry siiski, et armastab Ühendkuningriik ikka edasi. „See on minu kodu. See ei muutu kunagi,“ oli ta siis öelnud.

Nüüd on sellest neli aastat aga möödunud ja asjaolud on teised. Briti väljaanne Daily Mail kirjutab, et Harry on muutunud oma Ameerikas asuvaid dokumente ning teinud seal selgeks, et ta ei ela enam Suurbritannias.