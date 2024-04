Rohkelt negatiivset tagasisidet saanud „Kolmeka“ toimetaja Robin Juhkental: kipume Eestis kriitikaga plähmerdama

Kui Robin on aastaid internetirahvast meeminaljadega naerutanud, siis tema enda elu pole just alati läbi rõkkava naeru kulgenud. Ta on olnud hea näide sellest, kuidas juhuse meelevallas looklemine võib saada ikkagi positiivse ja eluterve lahenduse. „Ma pole kunagi paremini funktsioneerinud, kui praegu,“ sõnab Robin, kes on seljatanud depressiooni ja teeb järjepidevalt tööd iseendaga.

Eneseareng köidab teda väga, kuid tõdeb, et selle tuules on Eestis hakanud levima ka palju esorumalusi. „Ma kuulsin hiljuti hästi lolli tsitaati, mis on hakanud levima - ära võta kriitikat ja nõuandeid kelleltki, kelle elu sa endale ei tahaks. Kuidas selline asi loogiline on? Miks ma pean inimese elu endale tahtma, et võtta temalt väike nõuanne vastu? Ma ei taha kellegi elu endale saada,“ sõnab Robin ja lisab, et inimesed tihtilugu ei mõtle ja jagavad seetõttu täielikku jama.