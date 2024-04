Anne Veski täitis oma veerand sajandit kestnud unistuse

Anne viimastel aastatel valminud lugudega album „Rõõm on olla teiega“ tuleb müüki sel reedel tema suurkontserdil Alexela kontserdimajas ja on saadaval nii vinüüli kui CDna.

„Plaadil on juba rahva südamesse jõudnud laulud, näiteks „Kallis ma nii vajan sind“, ja neid, mis vajavad avastamist,“ lausub Anne. „Alexela kontserdimajas toimuv kontsert oli hea põhjus oma viimaste aastate looming plaadile koondada ja pealegi pole mul ammu vinüülplaati ilmunud. See on minu tänu oma fännidele.“