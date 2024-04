FOTOD | Nii südamlik! Estonia teatri pere käis 90. sünnipäeva tähistava Arne Mikku koduakna all õnnitlemas

Arne Mikk käis hiljuti Vikerraadio saates „Päevatee“ külas, kus rääkis, et inimene ei ole nagu hea vein, mis ajas paremaks läheb, sest inimene ikkagi kulub. „Seda aastanumbrit ei tahaks ju kuidagi välja öelda, aga ma ei ole saanud midagi teha. Järelikult kui ma olen nii kaua maailmas elanud, on siin süüdi ilmselt ka vanemate geenid ja Jumala õnnistus, et me oleme mingitest avariidest eluga välja tulnud,“ sõnas Mikk.