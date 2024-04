Muusik Mihkel Raud (55) kinnitas Kroonikale aprilli alguses uudist, et on oma kallima Maria kihlunud. Nüüd on avalikkuse ette jõudnud kaadrid sõrmusest, mille Mihkel oma kallima sõrme libistas. Selgub, et tegemist on tõeliselt ilusa ehtega.