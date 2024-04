VIDEO | Anita Sibul sai ühelt oma kallimalt kingiks 10 000-eurose Hermèsi käekoti: mul on alati keegi!

„Mul on alati keegi,“ vastab Anita Sibul küsimusele, kas ta süda on avatud või mitte. Naine, kes hetkel keskendub täistuuridel oma karjäärile Eestis, naudib enesearengu kõrval reise ja luksuskaupadest kinke kallimatelt ehk „suhkruissidelt“. Nii paljastabki Sibul, et kalleim kink, mille ta saanud on, on 10 000-eurone Hermè Birkini käekott.