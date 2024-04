Mehine moto- ja pillimees René Puura pakub naisfännidele huvi: kui naistele öelda ei, on nad väga pettunud

René ooperi- ja operetisolistist isa Väino Puura meenutab, et poeg mõlkis omal ajal ära nii mõnegi tema auto ja takkapihta vanaisa traktori – nooruses kippus tal ohutunne aeg-ajalt kaduma. René tunnistab, et temas on siiani omajagu adrenaliinisõltlast. Kui René endale hiljuti võimsa auto ostis, manitses tema ema, ooperi- ja operetisolist Sirje Puura: „Vaata, et sul load alles jäävad!“