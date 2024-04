Puukooli omanik Janne otsustas enne finaali bussijuhi Raineri kasuks. Isegi lennujaama saabuti koos. „Ega tööd me teinud ei ole, oleme ikka teiste asjadega tegelenud,“ teatas Janne, kelle silmis oli sära. Ka Rainer õhkas, et on koos Jannega toredalt aega veetnud ja neil on käsil kaugsuhe. Kahjuks muutus kõik Gruusias, kui Rainer kadus Bathumi ööellu ja naasis hotelli alles kell 7 hommikul. Janne ei oodanud, et peab reisil aega üksi veetma ja pärast Raineri kadumistempu muutus nende suhe külmaks nagu jää. „Kui sul ei ole praeguseks minu vastu tundeid tekkinud, ei teki neid ka hiljem,“ teatas Janne ja jättis Raineri maha. „Kahjuks ka minu poolt need tunded lahtusid,“ nentis mees.