Peagi toimub Eesti meelelahutuse tippsündmus: Kroonika Meelelahutusauhinnad 2024. Siinkohal on paslik vaadata minevikku ja uurida, millised staarid on enim auhindu koju viinud. Selgub, et peale ühe kindla juhtkuju leiab tipust veelgi mitu üllatavat staari.