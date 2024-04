Fännid pöördes, vihkajad veelgi vihasemad. Taylor Swift avaldas uue albumi ja tegi kuulajatele kaks tundi hiljem ennenägematu ninanipsu

24 tundi enne „The Tortured Poets Department“ muusikaplatvormidele jõudis, lekkisid juba mõned laulud sotsiaalmeediasse. Swfiti fännide üllatuseks pole uus kauamängiv inspireeritud naisega kuus aastat suhtes olnud näitlejast Joe Alwynist, vaid hoopis ansambli The 1975 ninamehest Matty Healyst. Nende suhe kestis eelmise aasta suvel vaid paar kuud, kuid nüüd on selgunud, et muusik puges Swiftile nii hinge, et just temast on lauljatar kirjutanud oma pikima albumi.

„Ma olen kirjutanud viimase kahe aasta jooksul nii palju piinatud luulet ja tahtsin seda kõike teiega jagada,“ selgitas Swift vahetult pärast 15 lisaloo ehk topeltalbumi avalikustamist.

Swifti vangerdustest võidavad need fännid, kes tema uut albumit Spotify vahendusel kuulavad, sest nemad ei pea tegema mingeid lisakulutusi. Need, kes olid juba tellinud endale füüsilisel kujul CD-plaadi või vinüülplaadi, peavad 15 lisaloo kuulamiseks kulutama veelgi raha. Ennustatakse, et need plaadid, millel on kõik laulud peal, võivad saada üpriski kopsaka hinnalipiku.

Swifti fännid on lisalugudest pöördes - sotsiaalmeedias leidub neid, kes arvavad, et tegemist on lauljatari parima plaadiga, kuid on ka neid, kes leiavad, et Swift on läinud laulukirjutamisega lohakaks. Sotsiaalmeedias naerdakse nii lapsikuna kõlavate laulusõnade kui ka selle üle, et uus album sai ainest lauljatari lühisuhtest, mitte kuus aastat kestnud kooselust. Ühes võib aga ikkagi kindel olla - „The Tortured Poets Department“ vallutab järgnevatel päevadel Spotify edetabelite esikohad.