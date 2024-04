Euroopas tuleb turule esimene KitKat, milles on kasutatud sissetuleku suurendamise programmi raames toodetud kakaod

Nestlé sissetuleku suurendamise programm on siiani toetanud üle 10 000 perekonna Elevandiluurannikul ja laieneb sel aastal Ghanasse, mõjutades kokku 30 000 perekonda. 2030. aastaks on programmi eesmärk jõuda hinnanguliselt 160 000 kakaoistanduse perekonnani Nestlé ülemaailmses kakao tarneahelas, avaldades nii laialdast mõju.

Nestlé on teinud koostööd paljude partnerite ja tarnijatega, et muuta oma ülemaailmset kakao hankimise viisi ning saavutada täielik läbipaistvus ja sissetuleku suurendamise programmist pärineva kakao füüsiline eraldamine. See tähendab, et on võimalik jälgida kakaoubade kogu teekonda alates kasvamiskohast ja lõpetades vabrikuga, hoides neid füüsiliselt eraldi muu päritoluga kakaost.