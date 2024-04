Tallinna moenädalat väisanud Triin Luhats peitis pintsaku alla üllatava riideeseme

Kui tavaliselt panevad seltskonnadaamid moenädalale selga oma kõige kallimad ja eksklusiivsemad riideesemed, siis uurisime Luhatsilt, millise tema riidekapis pesitseva eseme eest on ta pidanud kõige rohkem raha välja käima. Vägagi poliitkorrektse vastusega tõdes teletegija, et ta ei tahaks hinnasilte külge panna. „On esemeid, mis on tulnud või kingitud koostööde raames või moedisaineritelt. Ma peaks kõige kallimataks esemeteks neid, millel on mingi sentimentaalne väärtus,“ selgitas Luhats ning lisas, et kindlasti kuulub sinna sekka näiteks Ester Kannelmäe poolt tehtud pulmakostüüm.