Ženja Fokin Tallinna moenädalale antud kriitikast: minu väikesest piiksust võib saada mägesid liigutavaid momente

Fokin ütleb Õhtulehele, et Tallinn Fashion Week on toredasti oma asukohta vahetanud. „Ma kasutaks praegu seda platvormi ära vabandushetkena. Osaliselt on mul hea meel, et saame sõnu tagasi võtta, aga hea meel on ka sellepärast, et mingid muudatused on konnatiigis toimunud. Selle üle ei ole hea meel ainult minul, vaid ka teistel,“ on Ženja täna rahul ja lisab, et siit saab ainult paremini edasi minna.