Allan Roosileht paljastab oma riidekapi kõige hinnalisema eseme: see on kunstiteos!

Roosilehe sõnul saab riiete väärtust hinnata nii hinnalipiku alusel kui ka sentimentaalse väärtuse poolest. Oma riidekapist tooks ta viimase mõõdupuu järgi välja ühed altlaienevad püksid, mida ta juba noorusajast saadik omanud on. „Need on kooliajal õmmeldud meister Kiviranna poolt. Lausa tellitud ülikond, kuid hetkel mul formaat ei luba seda kanda,“ viskas Roosileht nalja.

Kui aga rääkida hinnalipiku järgi, siis on Roosilehel kapis nii mõndagi hinnalist. „Mul on küll üks pintsak, mis on tõesti ainukordne ja kunstiteos. See on kõige kallim minu komplektist üldse,“ paljastas legendaarne raadiohääl.