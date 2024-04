Sarjas „Õnne 13“ linnapead mängiv Veikko Täär avaldas, kas ta kunagi ka päriselt poliitik olla sooviks

„Tõesti, seda võiks ju küsida iga kodaniku käest, et kas te tahaksite riigikokku minna. Ma arvan, et suurem osa vastaks eitavalt, sest see [on] positsioon, kus vaadatakse teisi kõrvalt ja öeldakse, et see on ju nalja tegemine, see on ju häbi, mis te seal teete. Aga ise sellesse positsiooni ei taha keegi astuda. No kuulge, selle raha eest sellist peksu [saada]...“ mõtiskles Täär.