Tuleb vägev pidu! Aasta kontserdipaiga tiitli pälvinud Paavli Kultuurivabrik tähistab sünnipäeva suure festivaliga

Esimeste väljakuulutatud esinejate hulgas on nii Eesti hiphopmaastiku täht Gameboy Tetris, uue albumiga comeback’i teinud Röövel Ööbik, alternatiivskeene tegija Florian Wahl, Jaapani diskor ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U kui ka mitmed teised.

„¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U Paavlisse naasmine on kindlasti üks oodatuimaid asju festivalil. Jaapani DJ viimane visiit Eestisse veebruari alguses oli meie lemmik klubiöö, mille ka täielikult välja müüsime,“ ütles Paavli Kultuurivabriku loovjuht Tanel Mütt.

Paavli Kultuurivabrik pälvis tänavu Eesti Muusikaettevõtluse Auhindadel aasta kontsertpaiga tiitli ning on ühtlasi Liveurope’i kontsertpaikade perekonna värskeim liige. Kultuurivabrik avas uksed 2023. aasta suve algul ning on muutunud oluliseks kultuurikeskuseks nii Põhja-Tallinnas kui laiemalt. Vähem kui aasta jooksul võõrustanud teiste hulgas artiste, nagu Godspeed You! Black Emperor, William Basinski, Helado Negro, Varg2tm, Jaakko Eino Kalevi jpt.