FOTOD | Glamuuri jagus! Uue Ilubrändi esmaesitlus tõi kokku tuntud iluhuvilised

DODICI Organic tooteesitlus avas külalistele ukse maagilisse maailma, näidates, kuidas loodus ja tähtkujud sulanduvad harmooniliselt kokku. Brändi loojad on kaks kirglikku naist – Kadri Lutus ja Reet Härmat, kes otsustasid ühendada oma jõud, et luua midagi tõeliselt erakordset.

Ilubränd DODICI pakub ainulaadseid kooslusi, mis on loodud just tähtkuju isikupära silmas pidades ehk valikus on 12 komplekti, kuhu kuulub tähemärgile sobivate eeterlike õlidega rikastatud kehaõli, mäekristallist gua sha massaažikivi ja tähtkuju õnnekristall. Bränd on pühendunud ka keskkonnasõbralikkusele.