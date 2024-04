„Kas keegi on oma silmaga näinud reporter Mari Piirlat?“ Netirahvas tekitab segadust võltsajakirjanik

„Kas keegi on oma silmaga näinud reporter Mari Piirlat?“ mõtiskles lugeja platvormil X. „Toimetuse töötajate seas teda pole, nime ega nägu internet ei tunne. Risto Mehise taaskehastus? PM impeeriumi uuriva ajakirjanduse salarelv?“ imestas ta.

Säutsu vastustest selgus, et Mari Piirla profiilipildi leiab Shutterstocki pildipangast, kui otsinguribale „normal girl“ (tavaline tüdruk - toim) kirjutada. See kõik viitab sellele, et tegemist ei ole päris inimesega. Ka lugejad imestasid sotsiaalmeedias, kas tegemist on siis tehisintellektiga või varjunime taga oleva päris ajakirjanikuga.

Piirla-nimeline ajakirjanik postitas portaali Postimees Naine, kuid pärast netirahva tähelepanu alla sattumist on tema nimi artiklite juurest kustutatud ning see on asendatud hoopis anonüümse reporteriga.

Kommunikatsiooni- ja digipädevuse ekspert ning koolitaja Diana Poudel nentis Facebookis, et kui ajakirjandusliku sisu postitamiseks peab välja mõtlema tegelaskuju, siis on tegemist väga kurva ja piinliku olukorraga. Tema arvates on internetis juba niigi palju väljamõeldisi. „Igaks juhuks kontrollisin ka Googlest, et äkki ikkagi Mari Piirla eksisteerib (lihtsalt mingil müstilisel põhjusel eelistab pildipanga pilti enda pärispildile - mitte, et ka see oleks OK), kuid vähemalt minu Google ei suuda sellist inimest mujalt leida kui Postimehest.“

Kroonika pöördus ka Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemäe poole, et ta olukorda avalikkusele selgitaks, kuid Hõbemägi keeldus reede õhtul kommentaare jagamast ning palus kontakteeruda hoopis esmaspäeva hommikul.