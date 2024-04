VIDEO | Aldo Järvsoo eelistab pigem kalleid ja kvaliteetseid T-särke kanda: 10-eurost T-särki kannad võib-olla kolm korda

Järvsoo emotsioonid pärast enda Tallinn Fashion Weeki moeetendust olid igati positiivsed ning oma seekordset kollektsiooni luues võttis ta šnitti moeetenduse asukohast, Kalev spaast. „Enamus kollektsioone on inspireeritud justnimelt veest ja spaa-meeleolust. Kui me juba otsustasime, et teeme siin Fashion Weeki, siis koheselt tuli vee teema kollektsiooni sisse,“ tõdes Aldo. „Ma veel eile õhtul praakisin kollektsioonist viis kleiti välja. Vaatasin, et need ei sobi siia lavale.“

Oma viimase kollektsiooni lõi Järvsoo koos Riina Põldroosi ja Ketlin Bachmanniga. Kas kolmekesi moe loomine võib vahepeal ka sõbrad omavahel tülli keerata? „Me tunneme ülikoolist alates ja kui me oleme tülli läinud, siis see tüli on viie minutiga lahendatud.“

Järvsoo tunnistas ka, et eelistab kanda pigem kalleid ja kvaliteetseid T-särke. „Tavaliselt 10-eurost T-särki kannad võib-olla kolm korda - see läheb vormist ära. Materjal loeb lõpuks väga palju.“ Ta lisas, et moeloojana vaatab ta arvatavasti riideid natuke teistmoodi kui tavainimene.

Järvsoo sõnul on ta juba äsja esitletud kollektsioonile mitmeid tellimusi saanud. Ka on tal käsil järgmise kollektsiooni loomine. „Suve alguses toimub Tartu kultuuripealinna raames Estonian Fashion Festival. Seal esitlen ma juba selle kollektsiooni täiendust.“