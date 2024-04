VIDEO | Indrek Vaheoja kõige väärtuslikum riideese on Rick Owensi loodud kleidikene: see on hindamatu asi

Vaheoja tuli moeetendusele tütre disainitud T-särgiga ning märkis, et arvatavasti on ta keskmisest eestlasest suurem moetrendide jälgija. „Ma olen ju mõnel aastal ka ise Tallinn Fashion Weekil õhtut juhtinud ja ka lavataguseid näinud.“

Milline on aga Vaheoja kõige väärtuslikum riideese? „Hingeliselt kõige kallim [ese] on sellelt samalt moe-show’lt, kus me Pariisis käisime - Rick Owensi tehtud kleidikene, mis mul endal kapis alles on. See on hindamatu asi.“