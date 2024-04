VIDEO | „Tagasihoidlik tursk.“ Kunstnik Martin Saar saabus Tallinna moenädalale ekstravagantsete Balenciaga kalaplätudega

Martin ja Ingrid olid tulnud Tallinn Fashion Weeki teisele päevale peamiselt Amanjedale ehk Katrin Kuldma moeloomingule kaasa elama. Ka Kristina Viirpalu loomingule soovisid nad pilgu peale panna. Nende riietus oli vägagi stiilne ning kunstnik avaldas, et tema sai riietumisel inspiratsiooni üle kogu maailma. Palju tähelepanu püüdsid tema ekstravagantsed kalavälimusega jalanõud. „See on Balenciaga, selline tagasihoidlik tursk,“ tõdes Martin, mille peale Ingrid naerma puhkes.

Mis on paarikese kõige hinnalisem ese nende garderoobis? Martin tõi välja, et tema garderoobis on selleks Balenciaga tursaplätud. „Ikka mõned asjad on,“ mainis ta veel. Ingrid rääkis aga esemetest, mis on talle kõige väärtuslikumad emotsionaalses mõttes. „Sellega seonduvad need sinised kingad, mis mul jalas on. Läksime sõbrannaga reisile ja kohe esimene suund - kingapood. Armsad kingad on,“ iseloomustas ta oma kauneid kingi.