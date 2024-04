VIDEO | Näitleja Kristjan Lüüs tuli moenädalale modellist kallimale kaasa elama: see on uus maailm, mis minu jaoks avanenud on

Rõõmust ja uhkusest pakatav Kristjan rääkis, et tema elukaaslane Greta on Tallinna moenädalal modell. „Tema tuli näitama kleite. Ja mina tulin ka vaatama, mis ilus kleit see on. Kas see rabab mind taaskord? See on hämmastav, see on uus maailm, mis minu jaoks on avanenud, moesõud. Ma ei ole olnud moesõudel käia. Need on mõnes mõttes nagu lavastused - igaüks on omamoodi lavastus. Ma vaatangi, mis lavastus täna avaneb,“ muljetas Kristjan moenädalal Kroonikale.