Kroonika seadis käesoleval nädalal sammud kolme Tallinna suuremasse ja populaarsemasse kirbukasse, kuhu on võimalik oma stange või boks soetada igaühel. Uudistasime Basaari, Sarapuu Kirbukat ja RiiSaikeli taaskasutuspoode, kehastusime tavaliseks ostlejaks ja uurisime, mida põnevat Eesti staaride kirbukalettidel leidub ja millise hinnaga nad oma riided müüki on paisanud. Samuti tahtsime teada saada, kas müüki on jõudnud erakordseid ja huvitavamaid esemeid või on müüki pandud peamiselt igapäevatarbeks aastaid kasutusel olnud riideid.