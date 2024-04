Anu Välba oma poja Karli kasvatamisest: ma ei ole ideaalne ema, aga ma olen püüdlik ema

Restoranis uuris Marko Anult, milliseid toite peagi sünnipäeva tähistav ajakirjanik kodus sööb. Anu avaldas, et ta on väga halb toidu tegija. Marko uuris Anult ka seda, kui palju sunnib Anu 10-aastane poeg Karl teda süüa tegema. „Muidugi ma teen süüa. Minu laps on väga tore laps, tema sööb kõike. Eriti tema armastab liha süüa, mida mina just ei armasta,“ ütles Anu ja lisas, et on pojale valmistanud ka lihaga toite. „Ainuke asi, mida ta tõesti ei söö, mida ma teen kogu hingest ja kogu väega, on kanapasta. Seda ta sööb kodu lähedal kohvikus. Ütleb, et see on väga hea seal ja et ema, palun ära sina kanapastat tee,“ rääkis Anu oma poja toidueelistustest. Ahjupasta, hautatud liha ja jõulupraad pidid lapsele aga meeldima.