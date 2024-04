Šokk Kreeka kuningakojas: prints Nikolaos lahutab oma 14 aastat kestnud abielu

Kreeka prints Nikolaus on otsustanud lahutada oma pika abielu printsess Tatianaga. Paar jõudis abielus olla 14 aastat ning uudis nende lahutusest tuli avalikuks reedel. „Prints Nikolaos ja printsess Tatiana on pärast 14 aastat kestnud koosoleku otsustanud lahutada oma abielu,“ seisis kunagise kuningliku perekonna veebilehel. Teates sõnati, et tegemist on raske otsusega ning Nikolaosel ja Tatianal on sügav austus ja mõistmine teineteises suhtes. „Ning ka armastus, mida nad on kõik need aastad hoidnud,“ seisis teates.