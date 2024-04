Heelia Sillamaa avaldab, miks ta oma laste nägusid sotsiaalmeedias ei näita

Peebul ja Heelial on reeglid paigas – laste nägusid nad ei näita. „Tahan nende privaatsust hoida ja seepärast on pildid alati selja tagant või teatud nurga alt tehtud.“ Kui Heelia miskit lastega seonduvat postitab, tahab ta, et sisu oleks lõbus või sellega saaks samastuda.

„Igal lapsel on oma tugevused ja nõrkused. Olen mingitest asjadest rääkinud napisõnaliselt – näiteks sellest, et Paul hakkas väga hilja rääkima ja mis sellega kaasnes,“ räägib Heelia, et ükski vanem ei taha kuulda, et tema laps on teistest millegagi maas.