KLÕPS | Pere pesamunast on sirgunud tõeline kaunitar! Rauno Märks väisas tütrega Tallinn Fashion Weeki

Raadiosaatejuht Rauno ja Evelin Märski peres kasvavad Mia Marii, Lii Heleen ja Keira Isabel. Rauno sõnul on tal tõeliselt uhke tunne olla isa kolmele imekenale tütrele, kellega on aastate jooksul juhtunud nii mõndagi vahvat, millest tagantjärele rääkida.

Rauno meenutas Kroonikale mullu suvel seika ühelt perereisilt Montenegrosse, kui noorim tütar Keira oli viieaastane ja tal vahetusid hambad: „Istusin hotelli rõdul, kui Keira tuli mulle oma just ära tulnud hammast näitama ja see kogemata ta näpu vahelt ära libises ning rõdult alla kõnniteele kukkus. Kuna ta tahtis jätta hamba hambahaldjale, siis oli selle äkiline kadumine talle päris traumeeriv. Ma tormasin õue ja otsisin tibatillukeste kivide vahelt hamba üles. Keira rõõm oli kirjeldamatu! Sellised elulised kasvamise ja sirgumise lood ongi suurim rõõm. Õnneks on mul olnud aega ja tahtmist olla laste jaoks alati olemas.“

„Kuna me tegutseme alati koos ja ühe eesmärgi nimel - olla normaalne inimene, siis on kõik laabunud sujuvalt. Lapsed on hästi sõna kuulanud, olnud hoolsad oma tegemistes. Meil on reeglid ja kohustused, mis igaühele jõukohased. Siinkohal tõusen püsti ja teen aplausi oma abikaasa Evelinile, kelle roll pere toimimisel on hindamatu,“ rääkis Rauno toona.