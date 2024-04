„Tule puhkama!“ Joel Ostrat üürib välja oma Võrumaa metsade vahel asuvat majakest

„Meie hubane maja asub metsa ääres vaatega Majori järvele. Majas on kaks tuba ja duširuum: kööginurgaga puhketuba ja laia voodiga magamistuba. Mõnusat puhkust saab veeta kaks täiskasvanut ja 2 magamiskohta on puhketoas lahtikäival diivanil. Samuti on beebivoodi võimalus. Majal on avar terrass. Terrassile saab katuseks mugavalt peale sõidutada katuse koos hubase valgusega. Muuhulgas võiks see olla sobiv koht ka kaugtöö tegemiseks. Saunamaja on vaatega otse järvele, kus saab käia end värskendamas,“ seisab Airbnb keskkonnas maakodukese kirjelduses.