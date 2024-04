Suri ajakirjanik Ene Veiksaar

„Kirjutan need read siia, et austada ja meenutada head kolleegi ning mõttekaaslast, Ene Veiksaart. Kuigi meie koos veedetud aeg oli lühike, jättis ta endast südamesse jälje - mälestuse soojusest ja sõbralikkusest,“ kirjutab Suder ühismeedias. „Esimesed päevad pärast tema lahkumist on täidetud segaduse, valu ja igatsusega,“ kirjutab Suder Facebookis.