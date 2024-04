VIDEO | Maskisaate detektiiv Jõekalda: Mardi ja minu vihjetest tulevadki õiged vastused

Kristjan ja Mart selgitasid, et nemad elavad ikkagi meeskarakteritele saates kaasa. „Ausalt öeldes ei teagi, mis seal saatuslikuks nii väga... See on alati selline tunnetuslik küsimus. Saates võib ju mõelda ühtepidi, kodus televiisori ees diivanil istudes tundub võibolla asi hoopis teistmoodi, et võibolla tegime vale valiku,“ mõtiskles Kristjan, et sel korral lihtsalt otsustati nii.

„Oleme ausad, et siin on moodustunud ikkagi muster, et selle saate võitjaks osutub mõni ilus, sitke loom, kellest on näha, et ta on noor ja sellised pussakad nagu Saunavihad või mingid Juustukuhjad või Heinavaod - nad ei saa lihtsalt võita. See ei ole reaalne,“ arvas Mart naljatledes.