Evert Poomil on üllatav tervisemure: varem oli nii hull, et ma ei käinud üldse väljas

Juutuuberile ja tiktokkerile Evert Poomile on sotsiaalne ärevus varasemalt suuri probleeme põhjustanud, mistõttu on ta ka paljusid üritusi ja kokkusaamisi vältinud. Koos terapeudi abiga on ta saanud sellele paljuski lahendust ning ütleb, et asi läheb aina paremaks.

Evert Poom, kes muidu intervjuusid ei anna, mainis, et on erinevatel üritustel viimasel ajal palju rohkem käinud, kuid varem nõudis see temalt palju suuremat eneseületamist: „See on mingi sotsiaalse ärevuse teema. Varem oli väga hull, ma üldse ei käinud. Siis ma hakkasin vaikselt käima ja see läheb aina paremaks. Ma läksin teraapiasse ka sellega, see oli nii hull, et ma ei suutnud midagi teha põhimõtteliselt.“

„Üks kommentaar, mida terapeut ütles, et iga kord, kui mingi selline asi tuleb, siis ma teen valiku, kas see läheb hullemaks või paremaks. Iga kord, kui ma annan alla sotsiaalsele ärevusele, siis järgmine kord on mul palju hullem. Aga nüüd ma olengi tähele pannud, et ma võtan teadlikult selle sammu, et ma lähen sinna. Ja siis ma olengi tähele pannud, et iga kord läheb aina paremaks.“