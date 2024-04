Märt Treier meenutab endist kaasankrut Ene Veiksaart: nüüd on need silmad sulgunud. Väga raske on harjuda selle mõttega

Ene Veiksaar on töötanud raadiohäälena ja TV3 uudisteankruna. Südamliku järelhüüde postitas sotsiaalmeediasse endine TV3 uudisteankur ja saatejuht Märt Treier: „Hüvasti, Ene Veiksaar. Meie ühine aeg TV3-s jäi päevisse, mida kõige tänulikumalt meenutan, just seetõttu, et toona töötas kanali heaks suur hulk põnevaid ja sügavaid inimesi. Ene oskas ühendada oma töös malbe olemise ja erapooletuse, mis on uudisteilmas väga sümpaatne kooslus. Aga eriti jäi Ene puhul meelde see, et tema silmad olid erakordselt ilmekad. Võiks isegi öelda, et ta kõneles vaatajaga oma silmadega. Ja nüüd on need silmad sulgunud... Väga raske harjuda selle mõttega.“