„Hoidke end!“ Kristel Aaslaid viibis viis päeva haiglaravil

Nii näitlemise kui ka laulmisega leiba teeniv Aaslaid selgitas oma Instagrami kontole tehtud sissekandes, et tema haiglaravi põhjuseks oli neeruvaagnapõletik. Ta kinnitab, et temaga on kõik hästi, kuid päris täie tervise juures pole ta siiani ehk raviprotsess jätkub veel mõnda aega kodus.

„Praegu ilmad sellised, et hoidke seljad soojas. Üldse hoidke end. See puhkus seal oli tore küll, aga see põletik on rõve ja enesetunne siiani väka,“ manitseb 24-aastane multitalent oma sõpru ja jälgijaid.

Vaatamata kehvale tervisele jõudis seriaalist „Padjaklubi“ tuntuks saanud Aaslaid märgata tema eest hoolitsenud arste, põetajaid ja haiglaõdesid. „Lihtsalt pean ütlema, et I sisehaiguste osakonna naised olid nii toredad, armsad ja hoolitsevad, et vaatamata olukorrale oli seal väga hoitud ja hea olla. Tervitan teid, tublid ja töökad naised,“ kirjutab ta. Samuti on tal kiidusõnu ka Eesti tervishoiusüsteemi kohta, sest viis haiglas veedetud päeva läksid talle maksma 12,50 eurot.

Õnneks pole mainitud arstid Aaslaiult välja ravinud tema huumorisoont, sest haiglas olekut nimetab ta hellitavalt „PERH’i vacay’ks“ ehk puhkuseks.