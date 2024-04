KUULA | Uus hitt? 5Miinust ja Puuluup avaldasid uue ühisloo „isegi kakelda pole kellegagi“

Uus singel annab maitse suhu, mida meeste ühisplaadilt oodata on! Oma kõrvaga saab koostöö vilju kuulda 31. mail Kultuurikatlas.

5MIINUST x Puuluup „kannatused ehk külakiigel pole stopperit“ albumilt leiab 13 rada, millest 3 on lühikesed ja üks on kõikvõimalikke rekordeid purustav Eesti Laulu võidulugu „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“.