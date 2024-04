Võigas ülestunnistus? Lapsstaari ema hakkas ta juukseid juba kahe-aastaselt värvima

JoJo Siwa (20) hakkas näitlemisega tegelema juba üheksa-aastaselt, kui ta astus üles enda ema kõrval USA tõsielusarjas „Dance Mom“. Pärast saatesarja teist hooaega sõlmis ta lepingu telekanali Nickelodeoniga ning lõi kaasa mitmetes filmides ja sarjades. Viimasel ajal on lapsstaar hakanud keskenduma rohkem muusika avaldamisele, äsja ilmus tal kaasahaarav popsingel „Karma“. Instagramis on JoJo kogunud endale muljetavaldavad 11 miljonit jälgijat ning TikTokis lausa üle 45 miljoni jälgija.

Platvormil X hakkasid hiljuti ringlema aga murettekitavate fännide säutsud selle kohta, kuidas JoJo ema oma last kasvatanud on. Nimelt tuletas üks fännidest meelde, et aastaid tagasi tunnistas JoJo, et tema ema hakkas tal juba kahe aastaselt - või võibolla isegi nooremalt - juukseid värvima.