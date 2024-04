Suviste pakkumist ta kaua ei vaaginud! Elisabet Reinsalu „Kättemaksukontori“ peaosast: oleks nagu lapsepõlvekoju tagasi läinud

Elisabet Reinsalu (48) kuulub nende tugevate näitlejate kilda, kelle iseloom väärib tema talenti. Tema pruunid silmad ja krässus juuksed võluvad haaravalt, olgu ta laval, ekraanil või argielus. Elisabet ei oska lipitseda, olla kõrk ega nõrk. Ta on üks neist, kes toob kuulsust kodusele Linnateatrile ja paneb telekast sarju jälgima. Elisabet oskab enda üle nalja visata, ja kui end intervjueerijale avab, siis teab, et pole ilmumas artiklike ajakirja viimastel külgedel. Elisabet on kaanestaar.