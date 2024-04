KLÕPS | Võttis lõpuks pere reisile! Kristjan Jõekalda näitas oma poegi

Kristjan on varasemalt nentinud, et inimeste vahel algavad tagasilöögid siis, kui vaadatakse ainult tagasi ning ei elata tuleviku nimel. „Kui kaks inimest on nii kaua koos olnud kui meie Teeduga, on selge, et meil on väga hästi. Ja minu abikaasa Maris läheb iga päevaga ilusamaks. Elu teeb mulle kogu aeg silma,“ rääkis telemees Kroonikale enda 50. sünnipäeva eel. Marisega koos on Kristjan veetnud juba aastakümneid.