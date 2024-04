Tundub, et peale mootorratta on Janil oskus enda üle nalja teha, viidates pealkirjaga oma eelmisel suvel Brigita Antoniga lahvatanud kireleegile. Kuigi Brigitaga kestnud armuloo eluajaks oli paar kuud, vaatame huviga, kaua Uuspõllu uus suhe kestab.

Pildi kommentaariumis on neid, kes väljendavad nii kadedust kui ka viskavad nalja. „Kas oled kindel, et see on vaba sinu jaoks?“ kirjutab üks. „Ma näen teie vahel keemiat,“ aasib teine.