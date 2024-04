Taas vaba ja vallaline! Merilin Mälk lõpetas ekspeikaga suhted: vahel võib meeletu kogus kingitusi lihtsalt lämmatada

„Külm kui jää“ räägib omas mullis elamisest, kuid sügavamatest kihtidest võib omajagu müstikat kooruda. Lugu sündis täpselt samal jaanuaripäeval, kui ilmus Merilini eelmine singel „Tallinn“. „Mul oli pikk päev selja taga release’i tõttu ja õhtul otsustasin minna veel stuudiosse. Mäletan, et mu fookus oli veidi mujal, kuna ma lihtsalt olin väga väsinud. Ma ei osanud kohe mõista, mis laulu me üldse Steveniga kirjutasime, kuid koju jõudes ma armusin sellesse kohe. See demo jäi mul korduse peal mängima ja ma teadsin, et see on minu järgmine singel!“

Muusikavideo puhul oli Merilinil endal märkimisväärne roll stsenaristi ja monteerijana, Tristan Luigega sai „Külm kui jää“ tervikliku pildikeele.

Merilini sõnutsi meeldib talle kuulajale palju fantaasiaruumi jätta, ka uude videosse jättis ta palju varjatud sõnumeid. „Lõpetasin valentinipäeval suhted oma ekspeikaga. Igast suhtest on alati palju kaasa võtta. Me õpime enda kohta asju, mida me varem pole võibolla märganud, ja nii juhtus ka minuga. Vahel võib liigne tähelepanu ja meeletu kogus kingitusi lihtsalt lämmatada. Eriti siis, kui samal ajal toimub elus nii palju, et ei jõuagi kõigele keskenduda. On olukordi, kus tuleb teha raskemaid otsuseid, sest südant ei saa sundida.“

„Külm kui jää“ on Merilini jaoks kui tagurpidi „Tuim ja tundetu“, tema paari aasta tagune Sämiga tehtud singel. „Kui „Tuima ja tundetu“ muusikavideos olin mina see emotsionaalne ja kirglik pool, kes süütas tule, ja visuaalselt näitasime mind soojemates toonides, siis uues loos olen mina hoopis see teine pool, keda jätab see miski külmaks.

Merilin Mälk puges kodumaise publiku südamesse 2018. aastal, kui osales TV3 saates „Eesti otsib superstaari“. Väikese kasvu ja võimsa häälega Saaremaa neiu laulis ennast tihedas konkurentsis muljetavaldavale kolmandale kohale, olles ise kõigest 17-aastane.

2019. aastal sõlmis Mälk lepingu plaadifirmaga Universal Music. Karjäär laulja, laulukirjutaja ja suunamudijana täidab Merilini päevad vägagi loominguliselt. Lauljanna repertuaarist leiab kaheksa edukat singlit, mis on toonud häid tulemusi nii raadiotes kui ka digiplatvormidel: „Miljon sammu“, „Tõuseb tuul“, „Edasi-tagasi“, „Little Girl“, „Tuim ja tundetu“ ft. Säm, „Sinisilme“, „Kustuta janu“, „11“ ft. Säm, „Tallinn“.