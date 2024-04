Kängurumaa näitleja Rebel Wilson on avalikkuse ette tulnud šokeerivate väidetega Briti kuningliku perekonna vastu. Ta kirjutab oma raamatus „Rebel Rising“, et keegi kuninglikust perekonnast oli ta kutsunud narkootikume täis peole, mis toimus kellegi Ameerika tehnoloogiamiljardäri kodus.

Austraalia päritolu kinotäht ei too oma raamatus välja täpsemaid detaile selle kohta, millisest siniverelisest ta räägib. Küll aga mainib ta, et väidetav kutse oli temani saabunud 2014. aastal ning tegemist on meessoost kuningliku perekonna liikmega. Rebeli sõnul oli too sinivereline tol hetkel troonipärimisjärjekorras viieteistkümnes või kahekümnes.