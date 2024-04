Vaatajad pahased: miks ei võitnud „Tähtede tähe“ viimast saadet ooperilaulja, vaid Carlos Ukareda?

Teisele kohale jäänud Germán sõnab Õhtulehele, et Carlos on väga tore inimene ja ta pole üldse pettunud, et just tema ooperiteemalise saate võitis. Kusjuures jagas Germán Carlosele enne saadet isegi näpunäiteid ja andis laulutunde. „Toetasin teda palju ja seletasin, kuidas aariat ikkagi laulda. Võtan teda isegi rohkem õpilase kui konkurendina. Ta on väga tubli!“ ütleb Germán ja mõistab ooperilaulja, et tegemist on telesõuga, kus võit pole esmatähtis.